Названы лучшие фильмы о рэпе

Редакторы сайта «КиноПоиск» составили список 20 лучших фильмов об истории хип-хопа. Подборка размещена на сайте Kinopoisk.

Открывает киногид фильм «Дикий стиль», снятый в 1983 году, когда хип-хоп считался локальной субкультурой. В картине снялись непрофессиональные актеры, пионеры хип-хопа Fab Five, Freddy и Grandmaster Flash. «Дикий стиль» оказал серьезное влияние на последующее развитие рэпа, некоторые исполнители впоследствии использовали сэмплы из кинофильма в своем творчестве.

В подборке упоминается документальный сериал «Эволюция хип-хопа», вышедший в 2016 году. В нем рассказывается о том, как рэп из маргинальной культуры эволюционировал в мейнстрим.

В список включены киноработы, посвященные отдельным ярким представителям жанра. Например, картина «Голос улиц» (2015) рассказывает о группе N.W.A., фильм «Тупак: воскрешение» (2003), номинированный на премию «Оскар», — об исполнителе Тупаке.

Отдельное внимание уделяется лентам о развитии рэпа в России. Например, в список была включена картина «Настоящий рэп» 2012 года и «Батл» 2018-го.

Также в подборку вошли фильмы: «Бит-стрит» (1984), «Войны стиля» (1983), «Бигги и Тупак» (2002), «Атланта» (2016-2018), «Отвязные каникулы» (2012), «Блок Пати» (2005), «Биты, рифмы и жизнь: Путешествия группы A Tribe Called Quest» (2011), «Хип-хоп рогаток» (2009), «Вавилонские мечтатели» (2016), «Клан Токио» (2014), «Восьмая миля» (2008), Bodied (2018), «Алехин» (2012), «Внутренний рэп» (2016).

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