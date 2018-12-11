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Названо имя первого рэпера на «Голубом огоньке»

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«Российская газета» узнала имя первого рэпера, который согласился принять участие в съемках новогоднего «Голубого огонька» на Первом канале. По информации издания, в ночь на 1 января 2019 года телезрители увидят выступление хип-хоп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста).

Отмечается, что телеканал уже отснял выступления рэпера. Имена других исполнителей пока не разглашаются, однако «речи об истории со специальным приглашением рэперов не идет». В этом году Первый канал учтет музыкальные предпочтения разных категорий телезрителей, в связи с чем будут представлены разные жанры музыки и актуальные артисты.

Съемки «Голубого огонька» завершатся в конце декабря. Инсайдеры издания сообщили, что Первый канал привлек большое количество приглашенных режиссеров, «все будет модно, красиво, наворочено». Однако другие подробности съемок держатся в секрете.

Депутат Михаил Дегтярев в ходе выступления на круглом столе с рэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогодних огоньках одни и те же лица, и заявил, что предложит теле- и радиокомпаниям, «не будем цвет называть, огоньках, дать время талантливым рэп-исполнителям». Позднее стало известно, что Первый канал планирует пригласить для участия в новогоднем «Голубом огоньке» российских рэперов.

Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор назвал участие рэперов в новогоднем шоу на центральном канале зашкваром.

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Предыстория: Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»
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