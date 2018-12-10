Названы любимые телешоу россиян

Самыми разыскиваемыми телешоу в поисковике «Яндекс» за минувший год стали проект «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Об этом говорится в итоговом отчете «Яндекса», поступившем в «Ленту.ру».

Среди наиболее популярных проектов также оказались оказались «Пацанки», «Битва экстрасенсов» и «Танцы». Кроме того, россияне часто искали выпуски проектов «Песни», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Мужское/женское», «Прямой эфир», «Взвешенные и счастливые люди».

Компания анализировала данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.

Ранее стало известно, что Первый канал планирует пригласить для участия в новогоднем «Голубом огоньке» российских рэперов. Организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор назвал участие рэперов в новогоднем шоу на центральном канале зашкваром.

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