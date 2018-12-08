Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек»

Первый канал планирует пригласить рэперов на новогодний «Голубой огонек». Об этом рассказал генеральный директор телеканала Константин Эрнст, передает РИА Новости.

«Планируем», — заявил он, однако отказался уточнить, кто именно может выступить на телешоу.

Ранее организатор рэп-дуэлей Versus Battle Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор назвал участие рэперов в новогоднем шоу зашкваром. По его словам, опытные музыканты откажутся от такой возможности, поскольку в среде рэперов это считается позорной историей.

6 декабря российские хип-хоп-исполнителей выступили на круглом столе в Госдуме, посвященном отмене концертов в регионах.

Депутат Михаил Дегтярев признал, что россияне каждый год видят на новогодних огоньках одни и те же лица, и заявил, что напишет «во все крупные телерадиокомпании с предложением во всех так называемых, не будем цвет называть, огоньках, дать время талантливым рэп-исполнителям». Рэпер Птаха сразу высказался против такой затеи.

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