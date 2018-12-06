Жиган демонстративно ушел с заседания рэперов в Госдуме

Рэпер Рома Жиган покинул круглый стол в Госдуме, где обсуждалась отмена концертов хип-хоп исполнителей в регионах. Трансляцию мероприятия вело РИА Новости на своем канале в YouTube.

Спустя час после начала дискуссии, когда разговор зашел о том, что рэперы должны сами выставлять возрастные ограничения на посещение их концертов, Жиган заявил, что «разговаривать дальше не о чем».

«Ни о чем разговор, братан, можно еще 20 лет тележить, обсуждать», — обратился он к сидящему рядом рэперу Птахе и вышел из зала.

4 декабря стало известно, что российские рэп-исполнители примут участие в специальной дискуссии в Госдуме. Кроме музыкантов, участниками мероприятия стали депутаты и представители профильных ведомств.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов. 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске.

В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того, как рэперу пригрозили убийством.

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