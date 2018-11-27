Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством

Концерт хип-хоп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram во вторник, 27 ноября.

«Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в посте.

Отмечается, что организаторы успели продать более 1500 билетов и раздать около 500 пригласительных, однако решили отказаться от мероприятия. Они пообещали вернуть деньги за билеты. Концерт был запланирован на 28 ноября.

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«У нас нет другого выбора. Мы даже не обращаем внимание на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема, и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме», — подчеркнули представители Элджея.

Накануне управление образования администрации Якутска на основе требований прокуратуры направило письма в школы с рекомендацией не пускать учащихся на концерт Элджея, передает ТАСС. В обращениях указывалось, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

Ранее в ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество Элджея из-за якобы угрожающего образа исполнителя. В октябре концерт хип-хоп-исполнителя в Нижнем Новгороде был отменен по требованию прокуратуры. В сентябре организаторы отказались от выступления Элджея в Махачкале после угроз расправой и изнасилованием в адрес Егора Крида, также собиравшегося приехать в Дагестан, однако отменившего концерт.

Sayonara Boy / YouTube

Элджей — 24-летний Алексей Узенюк из Новосибирска. В его дискографии восемь альбомов.

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