В Дагестане перестали продавать билеты на концерт Элджея

Компания-промоутер DagArtConcert приостановила продажу билетов на концерт исполнителя Элджея на фоне отмены выступления Егора Крида, получившего угрозы. Об этом сообщает портал Super.ru во вторник, 11 сентября.

«Тут у нас проблемы были, вот утихомирится — потом поговорим», — заявили представители компании, добавив, что в настоящий момент приобрести билеты на мероприятие нельзя.

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Концерт Элджея запланирован на 5 октября. Он должен пройти на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале.

Отмечается, что представители музыканта не прокомментировали эту информацию.

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой и изнасилованием в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления.

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