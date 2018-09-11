Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов

Хип-хоп-исполнитель Тимати опубликовал в Instagram обращение к «команде спортсменов», критиковавших его творчество и выступления. Он подчеркнул, что до последнего не хотел этого разговора, но «грань перечеркнута, слов назад не вернуть».

«Никто мне в моей стране не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Также для всех недалеких, узколобых: разжигание межнациональных конфликтов на почве "религиозных соображений" — достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом», — написал рэпер.

Тимати добавил, что спортсмены, которые критикуют его деятельность, основываясь на религии, не должны драться за деньги, публиковать фото с ринга в трусах, добивать лежачих и ругаться матом. «А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко нравственную мораль, вы выглядите смешно», — отметил он.

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Рэпер закончил свое обращение фразой «Удачи в предстоящем бою» — так он ранее ответил на жесткие высказывания российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, которому не понравилось творчество Егора Крида.

Нурмагомедов заявил, что отмена концерта Крида в Дагестане — это небольшая потеря. Тимати обратился к нему, сообщив, что считает такую позицию неправильной, на что Нурмагомедов подчеркнул, что имеет право на свое мнение и не собирается слушать «каких-то чертей». Боец обратился к дагестанцам: «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят». Со спортсменом согласился другой боец MMA Забит Магомедшарипов, заявивший, что творчество Крида и Тимати «несет в себе цензуру, мат и разврат», и ему не место «на его родине».

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой, в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления.

Тимати — основатель лейбла Black Star, с которым сотрудничает Крид.

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