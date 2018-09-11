Тимати разочаровался в Нурмагомедове

Рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати отреагировал на жесткие высказывания российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Музыкант оставил комментарий под записью Нурмагомедова в Instagram.

«Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал Тимати.

Ранее 11 сентября боец жестко высказался в ответ на обращения Тимати и другого представителя Black Star Егора Крида. В частности, Нурмагомедов использовал такие слова как «петушары» и «тварь».

10 сентября Тимати записал видеообращение к бойцу, в котором отмечал, что поддержка последним отмены концерта Крида в Дагестане — это неправильно. Позже в диалог вступил и сам Крид, выразив сожаление позицией Нурмагомедова.

9 сентября концерт Крида в Дагестане был отменен. Решение было продиктовано тем, что в адрес музыканта появилось множество угроз. Нурмагомедов открыто поддержал отмену мероприятия.

6 октября Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе встретится в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором. Для россиянина бой на UFC 229 станет первой защитой титула.

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