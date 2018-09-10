Егор Крид ответил Нурмагомедову

Российский певец Егор Крид рассказал в Instagram-аккаунте, что не ожидал от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова положительной реакции на отмену его концерта в Дагестане.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и невелика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — написал Крид.

По мнению певца, аудитория сама выбирает, что ей слушать. «Менять мнение людей нужно своими примерами, а не бойкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта. Столько угроз в свой адрес и в адрес моих поклонников я никогда еще не получал», — добавил он.

9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане было решено отменить. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес музыканта. Нурмагомедов прокомментировал событие, сказав «невелика потеря». Рэпер Тимати указал спортсмену на его неправоту.

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