Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту

Рэпер Тимати обратился к бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову из-за угроз со стороны жителей Дагестана в адрес представителей лейбла Black Star. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте артиста.

«Надо уважать чужое мнение. Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, — это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо», — сказал Тимати.

9 сентября концерт Егора Крида в Дагестане, представляющего Black Star, было решено отменить. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес музыканта. Нурмагомедов также прокомментировал данное событие. «Невелика потеря», — написал боец в «сториз» в Instagram.

15 августа Нурмагомедов раскритиковал поведение дагестанцев на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai, прошедшего в Махачкале в июне. По мнению спортсмена, публика вела себя не так, как завещали «праведные предшественники».

Нурмагомедов — чемпион в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 6 октября в рамках турнира UFC 229 россиянину предстоит первая защита титула. Ему будет противостоять ирландский боец Конор Макгрегор.

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