На отмененный концерт Егора Крида в Дагестане продали все билеты

На концерт российского музыканта Егора Крида, который должен был состояться 9 сентября в Махачкале, все билеты продали еще в августе. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителя компании «Дагартконцерт», которая занималась распределением мест. Концерт должен был состояться на летней эстраде Даггосфилармонии, но его пришлось отменить.

«Весь зал был продан за две-три недели до концерта», — уточнили организаторы. Планируется, что зрителям вернут деньги в течение нескольких дней, с 14 по 16 сентября.

Причиной отмены выступления стали угрозы местных жителей в адрес Крида. «Очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что уже в скором времени артисты лейбла все-таки смогут выступить для наших людей в Дагестане», — прокомментировали представители лейбла Black Star, с которым сотрудничает Крид.

Угрозы музыканту начали поступать за несколько дней до концерта. В частности, некоторые пользователи пригрозили исполнителю убийством и изнасилованием, если он не отменит концерт. Комментаторы указывали, что развлекательное мероприятие противоречит религиозным нормам.

За день до намеченного выступления в МВД Дагестана объявили, что личности угрожавших установлены. В полиции местных жителей призвали быть предусмотрительными и «не идти на поводу людей, призывающих к противоправной деятельности, которые хотят разжечь межнациональную рознь и при этом используют религиозную составляющую».

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