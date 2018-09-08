Вычислены угрожавшие Егору Криду изнасилованием дагестанцы

В МВД Дагестана отреагировали на появившиеся в соцсетях угрозы в адрес музыканта Егора Крида, который собирается дать концерт в Махачкале. Обращение пресс-службы ведомства опубликовано в Instagram.

В полиции указали на существование группы экстремистски настроенных лиц, которые пытаются препятствовать проведению зрелищных мероприятий на территории республики. «Они делают ссылку на религиозную составляющую, объясняя это тем, что посещение подобных мероприятий идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии и норм шариата», — говорится в сообщении.

«При этом позволяют себе выступать в социальных сетях информационных ресурсов с угрозами в адрес организаторов массовых мероприятий зрелищного характера и их участников, в частности российского певца Егора Крида», — добавили в полиции.

МВД уточнило, что лица, призывающие отменить концерты, уже установлены. В их отношении в полиции проводят проверку. «Просим быть предусмотрительными и не идти на поводу людей, призывающих к противоправной деятельности, которые хотят разжечь межнациональную рознь и при этом используют религиозную составляющую», — призвали в пресс-службе.

Концерт Крида в Махачкале запланирован на 9 сентября. За несколько дней до выступления в комментариях под записями певца в соцсетях появились угрозы. В частности, некоторые пользователи пригрозили исполнителю убийством и изнасилованием, если он не отменит концерт.

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