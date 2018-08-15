Нурмагомедов распек дагестанцев

Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил недовольство тем, как ведет себя дагестанская молодежь. Соответствующая запись появилась в Instagram-аккаунте бойца.

Нурмагомедов прокомментировал запись с концерта рэп-коллектива HammAli & Navai, прошедшего в Махачкале в июне 2018 года. На нем молодые дагестанцы танцуют и подпевают музыкантам. «Современный Дагестан. Разве это завещали нам праведные предшественники?» — написал боец. Еще один спортсмен UFC Ислам Махачев в комментариях к записи нарек публику «топливом для ада».

Нурмагомедов известен традиционными взглядами. Боец часто публикует посты религиозного характера.

6 октября россиянину предстоит защита чемпионского титула на UFC 229. Соперником Нурмагомедова станет ирландец Конор Макгрегор. Российский боец не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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