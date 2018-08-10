Нурмагомедов решил получить визу для своего отца с помощью Трампа

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов призвал главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта попросить у президента США Дональд Трампа визу для его отца. Об этом он написал у себя в Instagram.

«Пожалуйста, попроси Дональда Трампа, чтобы он дал визу моему отцу», — говорится в сообщении бойца.

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Отцу российского спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову не удалось посетить ни один поединок сына в США — ему постоянно отказывают в выдаче визы.

На счету Хабиба Нурмагомедова 26 побед в 26 боях. Он является обладателем титула чемпионата UFC в легком весе. Следующий бой российского спортсмена с ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники ни разу не встречались.

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