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Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал предстоящий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Дэйна Уайт не несет бред. Дело сделано. Переговоры закончились, впереди интересные два месяца», — написал Нурмагомедов.

Ранее было объявлено, что бой россиянина с ирландцем состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники не встречались ни разу. В мае глава промоушена Дэйна Уайт пообещал, что их поединок состоится до конца 2018 года.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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