Нурмагомедов обозначил сроки проведения боя с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести поединок против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса. Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, не Конора, то я и в ноябре готов драться», — заявил Нурмагомедов.

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Турнир UFC 229 пройдет в октябре в Лас-Вегасе, там же запланировано проведение UFC 232 в декабре. Макгрегор не может участвовать в проводимых в Нью-Йорке турнирах, так как комиссия штата лишила его лицензии за нападение на автобус.

5 апреля ирландец чуть не сорвал турнир UFC 223, в котором участвовал Нурмагомедов. Он вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники соревнований, в том числе россиянин. Позднее Макгрегор добровольно сдался полиции.

Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Он выиграл 21 бой при трех поражениях.

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