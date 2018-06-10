Нурмагомедов подерется с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале промоушена.

«Нет шансов на то, что встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится на турнире в Москве. Думаю, у Хабиба будет отличный бой с Конором. Это тот бой, который должен состояться. Пока я не разговаривал с Конором, но мы встретимся, чтобы это обсудить, до того, как он предстанет перед судом», — заявил Уайт.

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15 сентября в Москве пройдет первый в истории турнир UFC. Официальный состав участников до сих пор неизвестен, но американские СМИ считают, что его возглавит поединок россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта.

В конце мая Уайт говорил, что бой Нурмагомедова и Макгрегора состоится до конца 2018 года. В отношении ирландца продолжается судебное разбирательство. 5 апреля перед титульным поединком с участием россиянина Макгрегор прибыл в Нью-Йорк и вместе с сообщниками атаковал автобус, в котором находились бойцы-участники турнира UFC 223, в том числе Нурмагомедов. Действия Макгрегора привели к срыву трех поединков, позднее он добровольно сдался полиции.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он провел 26 боев в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. Макгрегор — бывший чемпион организации в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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