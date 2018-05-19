Бой в России лишит Нурмагомедова миллионов

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что при проведении боя в России спортсмен потеряет от двух до трех миллионов долларов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от pay-per-view (платы за просмотр — прим. «Ленты.ру») мы потеряем от двух до трех миллионов долларов. Вы готовы потерять такие деньги?» — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что трансляции поединков в России очень трудно продать, поэтому Нурмагомедов не сможет рассчитывать на процент, полагающийся ему по статусу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

16 мая стало известно, что первый турнир UFC в России состоится в Москве 15 сентября. Билеты поступят в продажу с 1 июня.

В начале мая отец спортсмена обнародовал доходы Нурмагомедова. По его словам, за последние три года боец заработал миллион долларов.

30 апреля глава UFC Дэйна Уайт исключил проведение поединка Нурмагомедова против ирландского бойца Конора Макгрегора в России. Функционер выразил мнение, что такой бой является слишком большим событием и должен проводиться в Лас-Вегасе. Вместе с тем он не исключил проведения боя Нурмагомедова с другим соперником в России.

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