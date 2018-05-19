Спорт
 
Последние новости
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
«Айка» режиссера Дворцевого получила награду Каннского кинофестиваля
В Москве стартовала акция «Ночь в музее»  
Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею
После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело
Названы сроки замены украинского двигателя на российском самолете-амфибии
Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе
США и Канаду оставят без чемпионатов мира по хоккею
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Новости партнеров

Бой в России лишит Нурмагомедова миллионов

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что при проведении боя в России спортсмен потеряет от двух до трех миллионов долларов. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от pay-per-view (платы за просмотр — прим. «Ленты.ру») мы потеряем от двух до трех миллионов долларов. Вы готовы потерять такие деньги?» — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что трансляции поединков в России очень трудно продать, поэтому Нурмагомедов не сможет рассчитывать на процент, полагающийся ему по статусу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

16 мая стало известно, что первый турнир UFC в России состоится в Москве 15 сентября. Билеты поступят в продажу с 1 июня.

В начале мая отец спортсмена обнародовал доходы Нурмагомедова. По его словам, за последние три года боец заработал миллион долларов.

30 апреля глава UFC Дэйна Уайт исключил проведение поединка Нурмагомедова против ирландского бойца Конора Макгрегора в России. Функционер выразил мнение, что такой бой является слишком большим событием и должен проводиться в Лас-Вегасе. Вместе с тем он не исключил проведения боя Нурмагомедова с другим соперником в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тренер чемпиона UFC Нурмагомедова: Хабиб четыре года назад мог завершить карьеру
Стали известны доходы Нурмагомедова
Глава UFC отказал Нурмагомедову в поединке с Макгрегором в России
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Криштиану Роналду

Снял сливки

Роналду пакует чемоданы. Его ждет тюрьма или Россия
19:20Сегодня

Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею

15:18Сегодня

Знарку предложили вернуться в сборную России

19:4911 мая

Россия отказала в визе разоблачителю допинга

Спорт00:03 7 мая

«Убей его!»

Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
17:58Сегодня

США и Канаду оставят без чемпионатов мира по хоккею

11:41Сегодня

Шарапова заговорила о завершении карьеры

17:5411 мая

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
16:53Сегодня

Допинг-офицеры приехали за футболистами сборной России

00:02Сегодня

ЦСКА проиграл «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги

15:5211 мая

Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию

Россия
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты
В Грозном ликвидированы пытавшиеся напасть на церковь боевики
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Все материалы
Мир
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших
Появилось первое видео крушения пассажирского самолета на Кубе
В техасской школе нашли взрывчатку
На Кубе разбился пассажирский самолет
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Порошенко отозвал украинцев из органов СНГ
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Минск ушел под воду
В Армении началась охота на воров в законе
Депутат матом нажаловался украинскому премьеру
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Названы самые дружелюбные для криптовалют страны
В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Вексельберг сократил долю в швейцарских активах из-за санкций
Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США
Все материалы
Силовые структуры
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником
Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса
Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Полицейский стал фигурантом уголовного дела за унижение русских во «ВКонтакте»
Все материалы
Наука и техника
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Су-57 с «изделием 30» попал на фото
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Испытания «Урагана» попали на видео
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуСнял сливки
Роналду пакует чемоданы. Его ждет тюрьма или Россия
Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Бой в России лишит Нурмагомедова миллионов
Знарку предложили вернуться в сборную России
США и Канаду оставят без чемпионатов мира по хоккею
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Допинг-офицеры приехали за футболистами сборной России
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Умер создатель стишков-пирожков
Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков
Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе
Найден способ выманить деньги у путешественников
В Китае запретили яростный комикс про коммуниста
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Российский альпинист погиб на Эвересте
Все материалы
Из жизни
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил
Принц Гарри женился
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Стрела пронзила кенгуру насквозь и заточила в ловушку кенгуренка
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы