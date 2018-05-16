Объявлена дата первого турнира UFC в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет первый в истории турнир в России 15 сентября. Об этом сообщается на сайте промоушена в среду, 16 мая.

Соревнование состоится в Москве. Билеты поступят в продажу 1 июня, однако подать заявку на них можно сейчас. При этом UFC не объявил состав участников турнира.

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О желании промоушена провести событие в России стало известно в январе. Сообщалось, что турнир пройдет в спорткомплексе «Олимпийский». Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов не встретится с ирландцем Конором Макгрегором в Москве, потому что «этот бой слишком велик».

Тем не менее, отец российского бойца Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что турнир в Москве, вероятнее всего, будет организован под его сына. Сам Нурмагомедов-младший говорил, что будет драться в России только в «номерном» турнире, который относится к более престижным соревнованиям UFC.

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