Нурмагомедов пожелал разбить Макгрегору лицо и научить его скромности

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от будущего поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит MMA Fighting.

«Не могу поверить, что мы скоро выйдем в клетку с Конором. Я хочу разбить ему лицо и тем самым научить его скромности, тем самым уничтожив его морально. Просто для меня это уже не просто спорт, а личный вопрос», — заявил Нурмагомедов.

21 июля Нурмагомедов обозначил возможные даты проведения боя с Макгрегором. По словам 29-летнего россиянина, наиболее вероятно, что их встреча состоится 6 октября или 30 декабря на одном из номерных турниров Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере,в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!