Нурмагомедов оценил поединок Гассиева с Усиком

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал в Instagram поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком.

«Мурат, выше голову, твои победы еще впереди, ты молод и голоден, и самое главное — столько людей за тебя горой, береги себя. Усика хочу поздравить, он феноменальный боксер, я давно не видел такого сильного матча, как вчера. Этот бой войдет в историю бокса, и его еще долго будут разбирать и обсуждать», — написал Нурмагомедов.

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Усик по единогласному решению судей одержал победу над Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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