Россиянин Гассиев проиграл украинцу Усику в бою за четыре чемпионских пояса

Российский боксер Мурат Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел вечером в субботу, 21 июля, в Москве и продлился все 12 раундов. По решению судей победу одержал Усик (120:108, 119:109, 119:109).

Таким образом, украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик за свою карьеру провел 15 поединков, выиграв каждый из них. На счету украинца 11 побед нокаутом. Гассиев потерпел первое поражение в 27 поединках. 19 побед Гассиев одержал нокаутом.

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