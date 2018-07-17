Гассиев и Усик провели открытую тренировку перед боем в Москве

Российский боксер Мурат Гассиев и его соперник по бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик провели открытую тренировку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гассиев продемонстрировал собравшимся несколько упражнений. Его соперник ограничился позированием для фотографов и беседой с журналистами. Усик объяснил это нежеланием заранее раскрывать свои козыри.

«Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта», — заявил украинец.

Бой Усика и Гассиева запланирован на 21 июля. Мероприятие пройдет во дворце спорта «Олимпийский» в Москве.

Усик провел 14 поединков, выиграв каждый из них. На счету украинца 11 побед нокаутом. Гассиев также не потерпел ни одного поражения в карьере. Россиянин провел 26 поединков, каждый из которых завершился для него победой. 19 побед Гассиев одержал нокаутом.

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