Россиянин и украинец подерутся в чемпионском бою в Москве

Российский боксер Мурат Гассиев в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии встретится с украинцем Александром Усиком. Бой пройдет 21 июля в Москве. Об этом в Facebook сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Поединок состоится в спортивном комплексе «Олимпийский». На кону будут стоять титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми владеет Гассиев, а также пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежащие Усику.

Изначально бой должен был состояться 11 мая в городе Джидда (Саудовская Аравия), однако в апреле он был перенесен на лето.

В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса, а Усик судейским решением победил латвийца Майриса Бриедиса.

В активе россиянина 26 побед (19 — нокаутом) при отсутствии поражений. Украинец победил во всех 14 поединках (11 — нокаутом).

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