Гассиев дважды послал Дортикоса в нокдаун и добил на последних секундах боя

На YouTube-канале Boxing/MMA fight появилась видеозапись нокаута в исполнении российского боксера Мурата Гассиева в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против кубинца Юниера Дортикоса.

Поединок завершился на последних секундах 12-го раунда. Гассиев дважды послал соперника на настил, однако Дортикос сумел подняться. Последним ударом россиянин отправил кубинца за канаты.

Гассиев объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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