Появилось видео нокаута Володарчика в бою с Гассиевым

Видео: FightOfWeek / YouTube

Поляк Кшиштоф Володарчик был нокаутирован россиянином Муратом Гассиевым в третьем раунде четвертьфинала Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS). Видео появилось на YouTube-канале FightOfWeek.

Гассиев провел точный удар левой рукой по печени, после чего 36-летний поляк упал на настил ринга и не смог подняться на счет 10. Володарчик впервые в карьере проиграл нокаутом.

Гассиев вышел в полуфинал WBSS, в котором встретится с кубинцем Юниером Дортикосом. Кроме того, 24-летний россиянин защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).