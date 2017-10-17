Кассир устроила истерику при виде зашедшего в магазин Макгрегора

Кассир обезумела от счастья при виде зашедшего в магазин чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора. Видео появилось в Facebook спортивного медиа The Sport Bible.

Когда кассир увидела спортсмена, то взяла телефон и стала снимать его. «Макгрегор, боже мой! Не могу поверить, что он зашел в наш магазин», — прокомментировала случившееся женщина.

Макгрегор является чемпионом мира UFC в легком весе. Ирландец провел 24 боя, выиграл 21 из них. Последний поединок спортсмена в ММА состоялся в ноябре 2016 года, когда в бою за чемпионский пояс в легком дивизионе он нокаутировал американца Эдди Альвареса.

В августе Макгрегор провел поединок с американским боксером Флойдом Мэйуэзером и проиграл ему техническим нокаутом. За бой ирландец получил 30 миллионов долларов.