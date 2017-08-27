Появилось видео нокаута Макгрегора в бою с Мэйуэзером

В сети появилось видео завершения боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Запись опубликована на YouTube-канале The Highlight King.

В 10-м раунде Мэйуэзер несколько раз попал по Макгрегору, прижав того к сетке. Рефери остановил поединок, присудив американцу победу техническим нокаутом.

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Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором состоялся 27 августа в Лас-Вегасе и завершился победой американца. Непобежденный Мэйуэзер одержал 50-ю победу в карьере, побив рекорд соотечественника Рокки Марчиано по количеству побед подряд. Макгрегор потерпел первое поражение на профессиональном ринге. После завершения поединка Мэйуэзер объявил о завершении карьеры.