Два победителя Кличко встретятся на ринге

Чемпион мира в тяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа анонсировал бой с соотечественником Тайсоном Фьюри. Слова бойца приводит TalkSPORT.

«Мы ведем переговоры. Это не разговоры из серии "я тебя нокаутирую", это уже разговоры о поединке. Мы договоримся о деталях очень быстро, поверьте. Если я могу что-то сделать, чтобы он быстрее набрал форму, я это сделаю, потому что он приносит в спорт зрителей, он интересен, такие люди нужны» , — сказал Джошуа и назвал Фьюри очень талантливым боксером.

Фьюри на своей странице в Twitter заявил, что будет готов провести большой бой в апреле 2018 года, затем мега-бой летом, а затем еще один — в конце года.

Джошуа ближайший поединок проведет 28 октября в Кардиффе. Соперником будет француз Карлос Такам. Изначально с 28-летнем уроженцем Уотфорда должен был драться болгарин Кубрат Пулев, но он снялся с боя из-за травмы плеча. В апреле 2017-го Джошуа в 11-м раунде нокаутировал Владимира Кличко.

8 октября Фьюри вызвал на бой мэра Киева Виталия Кличко. В последний раз 29-летний британец выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда по очкам победил Кличко-младшего.