Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев отказался от боя с чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа из-за травмы плеча, полученной в спарринге. Об этом сообщает Sky Sports.

Бой Пулева с Джошуа должен был состояться 28 октября в Кардиффе. Вместо болгарина соперником 28-летнего спортсмена станет французский боксер Карлос Такам, занимающий третье место в рейтинге IBF.

В апреле этого года в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. 41-летний украинский спортсмен отказался проводить бой-реванш и завершил карьеру.

Джошуа выиграл нокаутом все 19 боев в своей карьере. На счету 36-летнего Такама 35 побед (из них 27 — нокаутом), три поражения и одна ничья.