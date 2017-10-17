Спорт
 

Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться

Перейти в «Мою Ленту»
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев

Болгарский боксер-тяжеловес Кубрат Пулев отказался от боя с чемпионом мира, британцем Энтони Джошуа из-за травмы плеча, полученной в спарринге. Об этом сообщает Sky Sports.

Бой Пулева с Джошуа должен был состояться 28 октября в Кардиффе. Вместо болгарина соперником 28-летнего спортсмена станет французский боксер Карлос Такам, занимающий третье место в рейтинге IBF.

В апреле этого года в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Джошуа победил украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде. 41-летний украинский спортсмен отказался проводить бой-реванш и завершил карьеру.

Джошуа выиграл нокаутом все 19 боев в своей карьере. На счету 36-летнего Такама 35 побед (из них 27 — нокаутом), три поражения и одна ничья.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Joshua vs Takam: Carlos Takam in for injured Kubrat Pulev against Anthony Joshua
Джошуа рассказал о нокауте Кличко
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
Последние новости
Предсказана смертоносная солнечная вспышка
Полиция задержала в Подмосковье грабителя-неудачника  
В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах
Залпы из пушек напугали митингующих у здания Рады
В Минкульте ответили на обвинения в фейковой диссертации Мединского
На юге Москвы построили семь храмов  
Бывшая участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе
Другие материалы рубрики
Спорт00:0713 октября
Олег Тактаров и Федор Емельяненко

Дети нокаута

Емельяненко и Тактаров выясняют, кто царь российских ММА
10:15Сегодня

Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик

20:5210 октября

Футбольные сборные России и Ирана сыграли вничью

02:18Сегодня

Россия завоевала 26 золотых медалей на молодежном чемпионате мира по самбо

Спорт00:0714 октября

Почасовая оплата

Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
08:18Сегодня

Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика

21:3510 октября

Порошенко прокомментировал невыход Украины на чемпионат мира в России

00:43Сегодня

Немецкий вратарь отбил мяч пенисом

Спорт00:0711 октября

«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»

Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
23:1916 октября

Тактаров обвинил «людишек без штанов» в конфликте с Емельяненко

22:4010 октября

Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи

20:2816 октября

Женщина-боксер поцеловала соперницу в губы на дуэли взглядов

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Чистый разум без границ и берегов
В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Сотрудница уральской полиции вылетела из служебного ГАЗа на перекрестке
Россияне высказались о распределении обязанностей в семье
Комическое государство
Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть
Гоша и президент
О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи
Все материалы
Мир
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Американка зажарила двух сыновей в духовке
Дутерте объявил о победе над ИГ в Марави
Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане
88-летнюю немку отправили в тюрьму за отрицание холокоста
Все материалы
Бывший СССР
Це не Європа
Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы
В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
В Раде согласились выполнить требования митингующих под стенами парламента
Вокруг здания Верховной Рады Украины выставлено двойное оцепление
Ярош призвал жителей городов Украины готовиться встречать российские войска
Украинцы за год наворовали из магазинов товаров на миллиард гривен
Центр Киева перекрыли перед митингом Саакашвили
Все материалы
Финансы
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Закон о запрете снимать наличные с анонимных карт внесен в Госдуму
ЦБ предложил увеличить срок работы временной администрации в банках
Зампред ЦБ сравнила инфляцию с облаками
Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов
Майские указы Путина оказались под угрозой срыва
«Криптовалютное государство» захотело на Красную площадь
Все материалы
Бизнес
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Немецкие эксперты оценили Lada Vesta на тройку
Кассация отказалась снять арест с активов «Системы» по иску «Роснефти»
ФАС начала проверку ценообразования авиабилетов
Lufthansa заинтересовалась покупкой разорившейся Alitalia
В России создадут новую авиакомпанию
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Все материалы
Силовые структуры
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Обвиняемый в сбыте наркотиков найден мертвым в изоляторе Приамурья
«Профессиональную вдову» в хиджабе поймали в Северной Осетии
По факту гибели актера Марьянова возбуждено уголовное дело
Хозяин воронежского медведя-убийцы стал фигурантом уголовного дела
Все материалы
Наука и техника
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год«События развивались по наихудшему сценарию»
Кто утопил Россию в крови в 1917 году
Предсказана смертоносная солнечная вспышка
Названы главные условия хорошего секса
Apple выпустила рекордно мало iPhone X
Объяснена трехмерность Вселенной
Все материалы
Спорт
Живи: Шумахер на грани смерти
Немецкий чемпион дважды впадал в кому и до сих пор не восстановился
Чемпионка мира потолкалась с охранником ночного клуба и сломала копчик
Соперник чемпиона мира по боксу Джошуа отказался с ним драться
Россия завоевала 26 золотых медалей на молодежном чемпионате мира по самбо
Бывший менеджер Шумахера призвал рассказать правду о здоровье гонщика
Почасовая оплата
Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
Немецкий вратарь отбил мяч пенисом
Все материалы
Культура
Сладкий и гадкий
Голые женщины и отрубленные ноги: Климт и Шиле в Москве
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом
Бывшая участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе
Егор Кончаловский назвал Сталина одним из самых популярных людей в России
Олег Газманов попал в аварию под Пермью
Все материалы
Интернет и СМИ
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Ургант обсудил с щенком алабая необходимость кастрации Харви Вайнштейна
Раскрыты гонорары иностранных «мальчиков для битья» на российских ток-шоу
Американская модель превратила свой аккаунт в сборник историй об изнасилованиях
Жадно тянущийся к еде кот пробудил аппетит пользователей сети
Беглянка из Северной Кореи рассказала о бомбе-шишке и убитых американцах
Клименко предрек капитуляцию Дурова
Все материалы
Ценности
Крыть нечем
Чем закончилась поездка в Крым на кабриолете Jaguar
Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки
Немцы придумали часы для трудоголиков
Маноло Бланик обует женщин в «милахи»
Китайцев пересадят на длиннобазный Jaguar
Buben & Zorweg нашли способ сохранить от воров часы богатых коллекционеров
Умный электромотоцикл доставит удовлетворение водителю
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Заплыв ирландцев во время урагана «Офелия» сняли на видео
На деньгах нашли записку похищенной в Египте девушки
Поклонник «Рика и Морти» отдал автомобиль за пакетик сычуаньского соуса
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Все материалы
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
В Нидерландах начнут торговать «УАЗами»
Дрифт-кар сразился в дрэге с одной из самых некрасивых машин
«Группа ГАЗ» объяснила обнаружение тетриса в «ГАЗелях»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Безмолвие смерти
Жуткие фото городов-призраков
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы