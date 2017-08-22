Определился новый соперник Джошуа

Следующим соперником британского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа станет болгарин Кубрат Пулев. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает ESPN.

Промоутеры договорились о проведении боя. Отмечается, что поединок состоится либо 28 октября в Кардиффе, либо 11 ноября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

11 ноября на этой арене должен был пройти реванш Джошуа с Владимиром Кличко, но он был отменен из-за того, что 41-летний украинец решил завершить карьеру. Первый бой между ними прошел в ночь на 30 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.

В активе 28-летнего Джошуа 19 побед в 19 боях (все — нокаутом). 36-летний Пулев одержал 25 побед (13 нокаутом) и потерпел одно поражение — от Владимира Кличко в ноябре 2014 года нокаутом в пятом раунде.