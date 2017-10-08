Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри вызвал на бой бывшего чемпиона мира, мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает Boxingnews.com.ua.

«Хотел бы провести бой со старшим братом Виталием, так как младший брат не смог оказать мне достойное сопротивление», — заявил Фьюри.

Бой между Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко прошел в ноябре 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой британца единогласным решением судей. Тогда Кличко-младший утратил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF). 29-летний Фьюри больше на ринг пока не выходил. Кличко в апреле 2017 года проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде и в августе завершил карьеру.

46-летний Виталий Кличко последний раз выходил на ринг осенью 2012 года в Москве. Тогда он нокаутировал немца Мануэля Чарра и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).