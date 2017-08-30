Владимир Кличко написал книгу

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко издал книгу. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».

Презентация прошла 29 августа в Берлине. Книга написана и издана на немецком языке и называется Challenge Management («Управление вызовами»). Труд посвящен экономике и бизнес-процессам. Завершивший карьеру 41-летний боксер делится своей личной философией, а также объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, помогли ему преодолеть трудности и достигнуть целей.

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На презентации Кличко заявил, что находится в начале второй карьеры, которая должна стать «не менее захватывающей, чем первая». Бывший боксер также отметил, что собирается сконцентрироваться на корпоративном дизайне и философии марки «Кличко».

О завершении спортивной карьеры украинец объявил 3 августа. Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые он стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.