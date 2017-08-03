Владимир Кличко решил завершить карьеру профессионального боксера, несмотря на запланированный реванш с Энтони Джошуа. Этим 41-летний украинец по прозвищу Доктор Стальной Молот шокировал публику во всем мире. «Лента.ру» вспоминает ключевые бои в карьере одного из лучших боксеров двух десятилетий.

Крис Берд, Кельн (Германия), 2000 год

Первый действительно большой бой Владимир Кличко провел 14 октября 2000 года. Его соперник, 30-летний американец Крис Берд за полгода до этого победил родного брата Владимира, Виталия, и забрал у него титул чемпиона мира по версии WBO. Кличко-младшему удалось отомстить за старшего брата. Украинец, которому тогда было 24 года, уверенно выиграл по очкам.

Первая половина боя прошла с переменным успехом, но к поздним раундам преимущество Кличко стало очевидным. В девятом и 11-м раундах он отправил чемпиона мира в нокдаун, что предопределило судейское решение. Эта победа принесла Владимиру первый титул чемпиона мира и всеобщее признание. Спустя шесть лет он еще раз побил уже изрядно поистратившегося Берда.

Корри Сандерс, Ганновер (Германия), 2003 год

Завоеванный в бою с Бердом титул Кличко утратил спустя три года — в бою с южноафриканцем Корри Сандерсом. Владимир был настолько очевидным фаворитом, что недооценка соперника сквозила в комментариях самого бойца и его команды. Как оказалось, напрасно. Уже в концовке первого раунда Сандерс отправил Кличко в нокдаун, затем еще в один. После гонга в глазах украинца читались недоумение и даже паника.

Во втором раунде Сандерс продолжил доминировать. Он еще два раза «уронил» Кличко и не оставил рефери другого выбора, как зафиксировать технический нокаут. Владимир получил крайне чувствительный удар по самолюбию и репутации. Тогда, наверное, впервые заговорили о его «стеклянном подбородке».

Лаймон Брюстер, Лас-Вегас (США), 2004 год

10 апреля 2004 года Кличко проиграл американцу Лаймону Брюстеру (это было его третье поражение). Тот бой стал одним из самых странных в карьере Владимира. Он доминировал первые четыре раунда, уверенно выиграл каждый из них, а в пятом что-то пошло не так. 28-летнего спортсмена неожиданно начали покидать силы. Опытный Брюстер это почувствовал и сразу захватил инициативу.

К концу раунда на ринге творилось избиение, судья засчитал украинцу стоячий нокдаун. Одновременно с гонгом Кличко рухнул без сил вместе с судьей, и тот решил остановить бой, зафиксировав второе за год поражение Владимира нокаутом. После этого Кличко не проигрывал 11 лет, а в 2007 году взял реванш у Брюстера.

Султан Ибрагимов, Нью-Йорк (США), 2008 год

23 февраля 2008 года Кличко вышел против российского чемпиона мира Султана Ибрагимова. Бой проходил в Нью-Йорке и вызвал огромный интерес у российских и украинских СМИ. Это был первый объединительный поединок в тяжелом весе за девять лет, но боксеры не оправдали ожидания публики.

Кличко уверенно работал джебом и все время держал соперника на удобной дистанции. Ибрагимов, заметно уступавший сопернику в размерах, никак не мог достать до цели. К середине боя недовольный зал начал свистеть. К концу поединка преимущество украинца стало еще более явным, и по итогам 12 раундов судьи отдали победу Владимиру единогласным решением.

Дэвид Хэй, Гамбург (Германия), 2011 год

На еще один объединительный бой Кличко-младший вышел в июле 2011 года. Соперником его был статусный англичанин, чемпион мира по версии WBA Дэвид Хэй, незадолго до этого победивший Николая Валуева. Поединка ждали с нетерпением все поклонники бокса, интерес к нему подогревался благодаря «трэш-току», которым активно занимался Хэй. Однако бой не оправдал ожиданий.

Британец, вопреки обещаниям, не шел вперед, а лишь изредка выбрасывал одиночные удары и маневрировал. Хэй не раз садился на колени, намекая на грязный бокс в исполнении Кличко, но рефери не оценил по достоинству актерское мастерство британца и отсчитал ему нокдаун. В абсолютно не зрелищном бою судьи единогласно отдали победу украинцу. После боя Хэй попытался оправдать свою пассивность полученной на тренировке травмой.

Александр Поветкин, Москва (Россия), 2013 год

В октябре 2013 года Кличко прибыл в Москву, чтобы провести бой с Александром Поветкиным. Об этом поединке говорили на каждом углу российской столицы, такого ажиотажа в преддверии спортивного события не было давно. Сам бой, увы, не соответствовал статусу «сражения десятилетия». Поветкин, несмотря на поддержку зрителей в спорткомплексе Олимпийский, ничего не смог поделать с превосходящем его в габаритах и классе Кличко.

Александр постоянно пытался прорваться на ближнюю дистанцию, но это ему не удавалось из-за эффективного джеба Владимира. Украинец много клинчевал и обстреливал Поветкина издали, что приносило ему победу в каждом из раундов. Россиянин побывал по ходу поединка в нескольких нокдаунах и проиграл с разгромным счетом. После боя Кличко взял микрофон, чтобы поблагодарить московскую публику, но был освистан.

Тайсон Фьюри, Дюссельдорф (Германия), 2015 год

В ноябре 2015 года Владимир Кличко вышел на бой с Тайсоном Фьюри. Британец ирландского происхождения, как никто другой, умеет подогревать интерес к себе, чем он и занимался несколько месяцев до поединка. Кличко пытался соперничать с Фьюри в «трэш-токе», но не сильно в этом преуспел.

На ринге события развивались следующим образом. К 40 годам Кличко заметно утратил резкость и зачастую не успевал за маневрами огромного британца. Фьюри оказался одним из первых соперников Владимира, превосходивших его в росте и размахе рук. Несмотря на это Кличко не поменял привычную тактику и работал в основном джебом. К середине боя стало очевидно, что такой стиль не приносит результатов. Фьюри играючи уходил от атак соперника и успешно контратаковал.

За несколько раундов до финиша Виталий сообщил брату, что тот проигрывает по очкам, но Владимир не смог ничего изменить. Лишь в последнем раунде он пошел в отчаянный штурм, однако было слишком поздно. Фьюри выиграл бой единогласным решением судей, нанес Кличко первое поражение за 11 лет и лишил его всех чемпионских поясов. Так завершилась эпоха Кличко.

Энтони Джошуа, Лондон (Великобритания), 2017 год

Повернуть время вспять у Кличко был шанс в апреле этого года. 41-летний боксер приехал в гости к олимпийскому чемпиону Лондона-2012, никогда не проигрывавшему на профессиональном ринге. 27-летний британец — боксер нового поколения: груда мышц, терминатор, способный нокаутировать в любую секунду.

Кличко не побоялся этого вызова и был близок к победе. Бой получился одним из самых зрелищных в тяжелом весе за многие годы. В пятом-шестом раундах соперники обменялись нокдаунами, причем вторым соперника сбил с ног украинец. Тогда показалось, что опытный экс-чемпион своего не упустит и «съест» молодого британца, но не тут то было. В 11-м раунде Джошуа наконец-то достал своим правым ударом челюсть соперника и сильно потряс его. Кличко не сдался, продолжал биться и маневрировать, но Энтони был слишком силен. Он наносил удар за ударом и добил-таки украинца, победив техническим нокаутом.

Соперники были близки к реваншу. Повторный бой был назначен на 11 ноября и должен был пройти в Лас-Вегасе, но 3 августа Владимир решил завершить карьеру. За 20 лет в профессиональном боксе он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Не всем нравился стиль Владимира — зачастую слишком осторожный, но не отдать должное ему невозможно. Владимир был доминирующей силой в мировом боксе более 15 лет, что делает его одним из лучших бойцов не только своей эпохи, но и всей истории этого вида спорта.