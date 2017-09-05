Кличко оценил талант Поветкина

У российского боксера Александра Поветкина есть талант для того, чтобы стать чемпионом мира. Такое мнение выразил украинец Владимир Кличко. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что у Саши Поветкина есть талант для того, чтобы стать чемпионом. Безусловно, со временем он приобрел больше опыта. Я думаю, что сейчас он стал лучше, чем был в поединке со мной», — сказал Кличко.

3 августа 41-летний украинец объявил о завершении карьеры. Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Впервые он стал чемпионом мира в 2000 году. С 2006 года Кличко-младший удерживал мировые титулы, пока не потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

В июле 38-летний Поветкин был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В 2016 году боксера уличили в употреблении мельдония и остарина и убрали из рейтингов на время проведения расследования.

В октябре 2013 года Кличко в Москве победил Поветкина единогласным решением судей.