Гассиев поведал о планах после победы над Влодарчиком

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Российский боксер, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе (до 90,7 килограммов) Мурат Гассиев заявил о намерении сменить весовую категорию. Слова боксера приводит Boxingscene.

«Прежде всего, я хочу стать объединенным чемпионом в первом тяжелом весе. А потом перебраться в супертяжеловесы. Но сейчас все мои мысли только об этом турнире. А после уже посмотрим, что будет дальше», — сказал Гассиев.

«Не могу сказать про себя, что я следующий [Геннадий] Головкин или новый [Майк] Тайсон. Мне надо быть Муратом Гассиевым, и все», — отметил спортсмен.

В ночь на 22 октября 24-летний россиянин нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Там он встретится с кубинцем Юниером Дортикосом, бой запланирован на начало 2018 года. В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. Дортикос одержал 22 победы (21 досрочно) в 22 поединках.