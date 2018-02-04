Гассиев нокаутировал Дортикоса и выиграл два чемпионских титула

Российский боксер Мурат Гассиев выиграл у кубинца Юниера Дортикоса в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок, проходивший в Сочи, завершился победой Гассиева нокаутом в 12 раунде. В последней трехминутке Дортикос дважды побывал в нокдауне, после чего россиянин добил соперника.

Эта победа стала для 24-летнего Гассиева 26-й в карьере (19-я — нокаутом), он не потерпел ни одного поражения. 31-летний Дортикос проиграл впервые в карьере при 22 победах (21 — нокаутом).

Гассиев объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

В финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком, одержавшим победу над латвийцем Майрисом Бриедисом. Решающий поединок пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!