Гассиев и Усик показали одинаковый вес перед чемпионским боем в Москве

В Москве прошла церемония взвешивания перед финалом Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вес обоих боксеров оказался одинаковым и составил 89,9 килограмма. Поединок пройдет 21 июля в спорткомплексе «Олимпийский». Спортсмены поспорят за титулы Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которыми владеет Гассиев, а также пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежащие Усику.

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17 июля Гассиев и Усик провели открытую тренировку. Россиянин продемонстрировал журналистам и болельщикам несколько упражнений. Украинец ограничился позированием для фотографов и общением со СМИ.

Усик провел 14 поединков, выиграв каждый из них. На счету украинца 11 побед нокаутом. Гассиев также не потерпел ни одного поражения в карьере. Россиянин провел 26 поединков, каждый из которых завершился для него победой. 19 побед Гассиев одержал нокаутом.