Валуев назвал «убогим финтом» слова Порошенко о победе Усика

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего победу Александра Усика над Маратом Гассиевым символом украинской борьбы. Его слова приводит RT.

«Люди фотографировались, отмечали, что это замечательный бой. Спорт только объединяет. Хотя он и является элементом политики, но политики мирной. И призван уж точно не сеять какую-то рознь и не быть причиной, чтобы кому-то козу показывать», — заявил Валуев.

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По словам депутата, высокое качество боя указало на превосходство советской боксерской школы, которой в совершенстве обладает украинский спортсмен. «Оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры», — отметил он.

Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины. «Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — объявил он.

22 июля Усик единогласным решением судей выиграл поединок из 12 раундов. Украинец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, а также обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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