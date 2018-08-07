Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв

Американский боец смешанного стиля (ММА) Кевин Ли заявил, что не верит, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится. Слова спортсмена приводит MMA Talk.

«Не думаю, что этот бой пройдет. Кто-нибудь обязательно снимется. Например, Хабиб найдет какую-нибудь причину сняться. Но я готов его заменить в таком случае», — заявил Ли.

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Нурмагомедов встретится с Макгрегором 6 октября на турнире UFC 229. Бой пройдет в Лас-Вегасе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед в 26 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

До этого россиянин четыре раза не сумел выйти в октагон против американца Тони Фергюсона. Трижды бой отменялся, потому что кто-то из соперников получал травму, еще в одном случае Нурмагомедов попал в больницу из-за ускоренной «сушки».

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