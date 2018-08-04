Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов получит рекордную для бойца из России сумму за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом рассказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит «Р-Спорт».

«Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC», — сообщил Нурмагомедов-старший.

Отец спортсмена отказался давать прогноз на поединок с Макгрегором, однако отметил, что «Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором». По его словам, боец будет готовиться к встрече с ирландцем в американском Сан-Хосе.

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4 августа объявлено, что бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в рамках шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. До этого соперники не встречались ни разу.

В конце мая отец Нурмагомедова сообщил, что его сын за последние три года заработал миллион долларов. За свой последний бой с американцем Элом Яквинтой, после победы над которым он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, россиянин получил 530 тысяч долларов.

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