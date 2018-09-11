Еще один боец UFC выступил против Тимати и Егора Крида

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов поддержал Хабиба Нурмагомедова в конфликте с музыкантами лейбла Black Star Тимати и Егором Кридом. Спортсмен высказался в Instagram.

«Мое мнение таково, что творчество артистов, вовлеченных в этот конфликт, несет в себе цензуру, мат и разврат. И несут они его в нашу республику, поэтому я полностью поддерживаю Хабиба в его стремлении оградить нашу Родину от этого», — написал Магомедшарипов. Он добавил, что видит проблему не в самих концертах, а в их организаторах.

Ранее 11 сентября Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте жестко отреагировал на обращения Тимати и Крида. «Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я буду говорить всегда», — написал боец.

10 сентября Тимати обратился к спортсмену, подчеркнув, что считает его позицию по поводу отмененного концерта Крида неправильной. Сам Крид также публично выразил сожаление поддержкой Нурмагомедовым отмены мероприятия.

9 сентября концерт Крида в Дагестане было решено не проводить. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес артиста. Нурмагомедов прокомментировал данное событие фразой «невелика потеря» .

27-летний Магомедшарипов выступает под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) c 2017 года. Боец провел четыре поединка и одержал победу в каждом из них. Ранее спортсмен выступал в российском промоушене Absolute Championship Berkut (ACB).

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