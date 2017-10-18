«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»

Пока вы размышляете над тем, действительно ли рэпер Face имел вашу женщину, и изъясняетесь фразами вроде «изи-изи, рил ток», переваривая баттл Оксимирона и огромного араба Дизастера, на Кавказе своей жизнью живет большая хип-хоп-сцена. Артисты из Дагестана, Чечни и Северной Осетии снимают клипы с Камой Пулей, пишут тексты о травке и шлюхах и вообще выбиваются из типичных представлений о российских мусульманах. «Лента.ру» пообщалась с самыми яркими персонажами кавказского хип-хопа.

Основную часть кавказских рэперов можно найти в группе во «ВКонтакте» под названием Free House («Свободный дом»). Сюда выкладывают свежие релизы, клипы и тизеры новых работ. Можно заметить, что местные артисты часто делают фиты — совместные треки. Комментарии исключительно положительные: «Ваалейкум ассалам парни, вы навели тут жарищу 🔥🔥🔥 красавцы 👍», — по всему видно, что это место не для хейтеров. Подписчиков пока чуть меньше двух тысяч.

«Free House — это не то чтобы какое-то объединение или лейбл, а маленький, уютный наш домик, благодаря которому мы все узнали друг о друге, познакомились и начали вместе работать. Я, Idris, Skimal, Timaro и все остальные. Сейчас этот паблик во "ВКонтакте" существует в автономном режиме, не знаю, может, это во что-то выльется в будущем», — рассказывает рэпер Leos.

«Приходится быть осьминогом»

Лови посылку прямо с Каспийского побережья

Сделай погромче, пусть услышит это каждый ежже

«Лента.ру»: Когда зародился кавказский рэп? Что представляла собой старая школа?

Тимур Умаров (TIMARO): Я еще слышал треки парней, которые делали рэп в Махачкале конкретно году так в 1998-1999, по именам помню MC Malu, Grey. Если раньше могло быть что-то наподобие того, как у каждого региона свое звучание или, может, диалект, сленг, то сейчас уже нет. Да и вообще у нас нет такого, что у каждой республики своя какая-то мощная группировка.

В 2006 году мы произвели небольшую революцию в мире кавказского рэпа, и по звучанию и по проведению концертов, тогда я познакомился и начал сотрудничать с Надыром Гусейновым (Negd Pul). У меня была своя студия, и он переехал жить из Баку в Махачкалу, мы проработали очень успешно почти два с половиной года в Дагестане. Хочу сказать, что тогда о нас знал не только Дагестан или Кавказ, мы звучали по всей стране. Нам писали отовсюду по поводу того, что наши треки слушают и хотят концерт в их городе и так далее.

На сегодняшний день не нужно делать главным ориентиром Москву, ребята выстреливают с регионов и приезжают с концертами в столицу.

Сейчас у нас в планах очень хорошие проекты, теперь намного проще, чем раньше, соцсети и YouTube делают из обычных ребят суперзвезд с забитым концертным графиком, в общем, мы сейчас активно работаем с новым материалом и собираемся сделать хороший продукт с Идрисом и Леосом. Также на связи Negd Pul, с ним в Баку этой осенью и зимой нас ждут несколько проектов.

Спокойно ли воспринимается рэп — с его тачками, стволами, женщинами и наркотиками — в республиках, где исповедуют главным образом ислам?

Я думаю, с этим все ок сейчас, вот лет 10 назад было намного тяжелей.

Кто придумал сделать клип на «Жуламур»?

Идея клипа в основном была моей, но ее доработали талантливые ребята, и в сценарий включили Каму Пулю. Всем, что связано с нами, в основном занимаюсь я. По поводу бюджета: мы стараемся оптимизировать расходы за счет собственных ресурсов, так что клип «Жуламур» нам обошелся не более чем в семь тысяч рублей. Снимали сами, реквизит доставали сами, и постпродакшн сами делали. В общем, приходится быть осьминогом в таких случаях.

«Ни денег, ни спонсоров — ни черта! Только желание надрать задницу»

Мои братья стоят друг за друга все как один.

И если кипеш, то мы топить будем все как один

Идрис Мажиев (Idris): Я и мои пацаны, мы мыслим другими категориями. Наша целевая аудитория — это не Кавказ. Это Центральная Россия. 70 процентов наших слушателей из Москвы и Питера. На Кавказе нет рынка рэп-музыки. Нет лейблов по типу «Блэк Стара» или «Газгольдера». И мы хотим это исправить. Для этого нужно попасть в высшую лигу. Но мы не собираемся прогибаться под изменчивый мир. Цитируя великого классика, «я ненавижу тебя, слушатель, ведь ты слишком избалован». Так что тут принципиальный момент. Нам важно сохранить национальный колорит. Однако мы шагаем в ногу со временем. Держим руку на пульсе и чувствуем культуру. Мы готовы дать фору любому топовому артисту. На полном серьезе. Послушайте мой последний релиз. Сравните его со всей новой школой, которая сейчас собирает полные клубы. Не сойти мне с места, если я не вхожу в топ-5 по уровню написания и исполнения. И это как минимум.

То же самое могу сказать про своих пацанов. Хотя ни у кого из нас нет ни нормальной студии, ни денег, ни спонсоров — ни черта! Только желание надрать задницу. А что будет, когда у нас появятся возможности? Если бы Тимати после нашей встречи тет-а-тет в 2015-м взял меня к себе на лейбл и позволил двигать свое видение, я бы уже раздавал всей новой школе поджопники. Как по плотности гастрольного тура, так и по качеству и трендовости материала. Вы бы упоминали меня наряду со Скриптонитом и Фараоном. Но он совершил ошибку и взял Скруджи. И теперь мне недостает лайков и репостов, чтобы бесплатно публиковаться на «NR / НОВЫЙ РЭП» и «Рифмах и Панчах». Понимаете, к чему я клоню? Наш рэп ничуть не хуже остального. Даже лучше. Но решает здесь не музыка. Когда люди слышат нас впервые, то спрашивают: «Почему о вас нигде не пишут?» Потому что ты лайков мало ставишь, тупой идиот! В этом вся драма. От этого страдает и кавказский, и русский рэп в целом.

Если вам нужны имена топовых (не по лайкам и репостам, а по качеству контента) кавказских рэперов, то вот они: Беслан Альмов (BES [DA TEMPO]), Осман Сусаев (Leos), Шамиль Газиев (SKIMAL).

В завершение хочу сказать, что мы не называем себя кавказскими рэперами. Мы просто рэперы. Не русские, но и не кавказские. Все эти ярлыки только увеличивают пропасть между Кавказом и остальной Россией. Наша задача — наоборот, навести мосты. Наши спортсмены делают это на коврах, а мы сделаем на сцене. Аминь!

«Голые жопы, наркота и вся эта суета — не наша степь!»

Ты думал, чеченец не знает о стиле?

Думал, мне нечего делать в России?

Осман Сусаев (Leos): Про отношение к русскому рэпу: я к нему никакого отношения не имею. В корне не нравится то, что происходит в русском рэпе. «Наши» в кавычках исполнители до конца еще не схавали этот жанр. Посредственность, не чувствуют, плавают где-то на поверхности. Нет, есть несколько имен, которые действительно делают мясо, но соль в том, что их всего лишь несколько.

Мы в основном ориентировались на Запад, всегда, с самых истоков нашего творческого пути, и продолжаем это делать. У нас с нашими черными братьями из-за бугра схожий менталитет. Угнетение, которое длилось столетиями, дискриминация, ненависть и так далее. Вот откуда все эти понты, тачки, оружие, деньги в воздух, танцы на площади и тому подобное. Это неправильно, в корне. Я против этого!

Необходимо направлять всю эту энергию, весь этот пыл в правильное русло, в творчество, чем мы и занимаемся. Вот почему у нас это получается, мы пропускаем это через себя, мы живем и жили этим! Просто сейчас появилась возможность донести это до масс через нашу музыку! А смотришь на наших представителей жанра, на большинство, и черт, ну не веришь им! Все настолько наигранно, настолько вытянуто за уши, что блевать хочется! В жизни дашь оплеуху, потеряются.

Трудновато совмещать рэп с нашим исконным менталитетом. Все неоднозначно. Знаете, 50 на 50. Есть те, кто жестко хаят то, чем мы занимаемся, есть те, кто полностью поддерживают. В основном молодое поколение лояльно к нам относится. Но есть рамки, границы, которые мы четко прочертили для себя, через которые мы вряд ли переступим. Соблюдаем, так сказать, золотую середину! Голые жопы, наркота и вся эта суета — не наша степь!

«Про сучек и наркотики говорить нельзя»

Длинный джойнт мы забили

На легавых мы ложили

Шамиль Газиев (SKIMAL): Как в мусульманских республиках реагируют на хип-хоп, на рэп, на текста... В основном положительно. Потому что в тексте говорится только правда, говорится о реальных поступках; тексты бывают поучительные, бывают просто юморные. Если тексты где-то и переходят грань — я где-то читаю про наркотики, про травку иногда — то это уже слушатель сам искал, значит. Я сам нигде не пиарюсь. Я не хочу навязывать свою музыку в Дагестане, потому что нормальные люди, которые не живут в том слою, в котором я живу, — люди а-ля «воспитаннее, чем я» — могут не понять мой текст. Так что пока я не пиарю свой продукт, те, кто слышал мою музыку, реагируют хорошо. А кто не слышал — тому и не надо слышать, значит. Потому что они будут нелестно отзываться.

Чечня, Дагестан, Ингушетия, наполовину еще Северная Осетия — все эти мусульманские республики имеют свою идеологию, свою цивилизацию даже, можно сказать. Рэп разный бывает. Я, например, не могу задвигать то, что в Москве или в Питере, — у них там сейчас новая волна, в свободном стиле, они говорят все, что хотят. Про тачки и стволы у нас говорить можно, а про сучек и наркотики — нельзя. Потому что отреагируют так, как и должен реагировать любой человек в исламской республике. Ислам — это же типа любовь, доброта, а тачки, сучки, наркотики — это не доброта и не любовь. Это совершенно противоположная идеология.

«Нам респектуют с абсолютно разных республик»

Шанхайский полдень, взрывается джойнт,

На районе барыгу сменили на биткоин

Эти улицы пропитаны насквозь

Порохом, шлюхами: этот рэп — опасность

V7 CLUB — Сослан Дзлиев (OKO SPACE) и Аца Гасиев (Mr. MIDNIGHT aka АПОЛО): Читаем на русском, чтобы как можно больше людей могло услышать и понять нашу музыку.

Мы дружим со всеми, для нас это братские народы, часто пишут нам с абсолютно разных республик, респектуют. Мы, в свою очередь, очень рады, что независимо от места рождения и проживания, наша музыка нравится всем.

Каждый из нас слушает абсолютно разную музыку. Как относимся к русскому рэпу? Кого-то не понимаем, кого-то — да. Стараемся дружить со всеми, иногда делаем совместные работы, например: Птаха aka Зануда, Рома Жиган, Севак Ханагян.

В команде V7 CLUB каждый несет свой определенный посыл. Чтобы лучше понять конкретно чей-либо или общий посыл, советуем внимательно послушать побольше нашей музыки. Скоро новый альбом.

«Дать под сраку всей рэп-игре в России»

Гаджи Ханзаев (RedRum The Producer): На данный момент с рынком хип-хопа, да и вообще с музыкальной индустрией на Кавказе все очень средне. Мы же пришли сюда для того, чтобы в корне поменять ситуацию и задавать тренды на этом поприще не только здесь, но и по России и ближнему зарубежью! Мы в этом деле уже не первый год.

Под «мы» я подразумеваю рэперов Leos, Idris, Timaro, Skimal и себя, разумеется. С недавних пор мы решили объединиться и продемонстрировать наконец всей России, что люди на Кавказе могут доказать свою состоятельность не только в октагоне или на ковре. Любой из наших ребят способен дать под сраку всей рэп-игре в России.

Лично я в музыке уже восемь лет и поработал практически со всеми достойными МС, к которым у меня был интерес, — это D.Masta, Каспийский Груз, Жак-Энтони, работаю с продакшеном на «Блэк Стар» и так далее. Также в прошлом работал с западными артистами, с которыми выпустил свой первый микстэйп. Настал черед моих ребят, и поверьте, магазин уже заряжен. Когда мы выстрелим, никто не скроется, и наша музыка будет звучать из всех колонок.