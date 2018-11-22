Главу МВД попросили послушать рэпера Элджея

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество рэпера Элджея. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

«Его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей. Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. "Короной" же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — говорится в обращении депутата.

Милонов указал, что деятельность популярного среди подростков хип-хоп-исполнителя заслуживает «комплексной проверки».

За последние несколько месяцев сотрудники прокуратуры в регионах запретили несколько концертов рэпера Хаски, выступления группы «Френдзона», мероприятия с участием Монеточки, Matrang, Jah Khalib и Ганвеста. 30 октября прокуратура Нижегородской области запретила концерт Элджея.

Элджей — 24-летний Алексей Узенюк из Новосибирска. В его дискографии восемь альбомов.

Sayonara Boy / YouTube

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!