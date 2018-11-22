Раскрыта причина поимки рэпера Хаски

Рэпера Хаски обвинили в мелком хулиганстве, неповиновении полиции, незаконной организации массового пребывания граждан в общественном месте и отказе пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 22 ноября.

Полиция Краснодара составила в отношении музыканта три административных протокола. Суд над рэпером состоится позже, в четверг. Максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять 15 суток.

Хаски задержали вечером в среду у входа в краснодарский клуб, где должен был состояться его концерт. Изначально выступление музыканта было запланировано в клубе Arenа Hall, однако прокуратура потребовала от организаторов отказаться от мероприятия, подчеркнув, что оно содержит признаки экстремизма.

Концерт попытались перенести в клуб, который в последний момент тоже отказался принять рэпера. Хаски вышел на улицу у входа в заведение, запрыгнул на крышу машины и начал исполнять одну из своих композиций, после чего его задержала полиция.

Ранее в четверг концерт Хаски в Волгограде был отменен без объяснения причин. Организаторы заявили РИА Новости, что деньги за раскупленную тысячу билетов будут возвращены покупателям.

20 ноября в Ростове-на-Дону на концерте исполнителя отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. По сведениям правозащитников, Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. 17 ноября на YouTube был заблокирован клип музыканта на трек «Иуда».

Хаски / YouTube

Рэпер Хаски — 25-летний Дмитрий Кузнецов из Улан-Удэ. В его дискографии два студийных альбома.

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