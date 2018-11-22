На Хаски завели уголовное дело

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах в четверг, 22 ноября.

Хип-хоп-исполнителю вменяют часть 1 статьи 167 УК России («умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба»).

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Ранее в четверг сообщалось, что Хаски обвинили в мелком хулиганстве, неповиновении полиции, незаконной организации массового пребывания граждан в общественном месте и отказе пройти медицинское освидетельствование. В отношении музыканта были составлены три административных протокола. Также стало известно, что без объяснения причин был отменен концерт Хаски в Волгограде.

Рэпера задержали накануне вечером при попытке выступить возле краснодарского клуба, владельцы которого по неизвестной причине отменили концерт Хаски. Изначально выступление музыканта было запланировано в клубе Arenа Hall, однако прокуратура потребовала от организаторов отказаться от мероприятия, подчеркнув, что оно содержит признаки экстремизма. Рэпер запрыгнул на крышу автомобиля и попытался исполнить одну из своих песен, после чего был задержан.

Хаски / YouTube

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