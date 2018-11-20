Рэпер Хаски отыграл концерт без света и звука из-за визита полиции

В Ростове-на-Дону на концерте рэпера Хаски отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. Об этом менеджеры артиста сообщили «Открытой России».

Перед концертом на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском, которые потребовали от представителей Хаски подписать предупреждение о запрете экстремизма и ответственности за нарушение законодательства при проведении публичного мероприятия. Несмотря на то, что концерт не попадает под действие закона о митингах, менеджер певца подписал документ.

После этого директор площадки потребовал от музыкантов покинуть здание, однако они отказались. Сотрудники в штатском заявили, что «менты приедут», и пригрозили подбросить наркотики. В зале отключили свет и звук, охранники перестали пускать зрителей внутрь. По сведениям правозащитников, Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.

17 ноября клип Хаски «Иуда» был заблокирован на YouTube по требованию государственных органов. Точные причины для блокировки видео не называются. Известно, что в композиции есть фразы, намекающие на употребление наркотиков, также там используется оскорбительное название гомосексуалов и есть строчка «а на проводе террористы».

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