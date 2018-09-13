Вывешенным с балкона отеля телом оказался рэпер Хаски

Рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски, а также его друга Руслана Хартаева задержала полиция. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Хаски около часа провисел на альпинистском снаряжении, вывешенном из окна отеля Ritz-Carlton на Тверской улице. Его вывесил Хартаев. Снаружи создавалась иллюзия, что кто-то повесился.

В данный момент артист и его друг находятся в отделении полиции.

Ранее Хаски выложил видео, на котором удаляет папку со своим новым альбомом «Евангелие от собаки». «Я хочу снова стать хозяином самому себе. Теперь все будет иначе. Сегодня я принял ключевое решение в жизни», — написал он на следующий день.

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