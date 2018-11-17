Клип Хаски «Иуда» заблокировали на YouTube

Клип рэпера Хаски «Иуда» заблокировали на YouTube. На это обратил внимание портал TJournal.

«Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении видеохостинга.

Как отмечает портал, клип все еще доступен на других площадках, в том числе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, видео открывается при заходе на YouTube из других стран.

Точные причины для блокировки видео не называются. Известно, что в композиции «Иуда» есть фразы, намекающие на употребление наркотиков, также там используется оскорбительное название гомосексуалов и есть строчка «а на проводе террористы».

30 октября сообщалось, что фанатские клипы на трек «Последний звонок» рэпера Оксимирона были заблокированы на сайтах YouTube и «ВКонтакте». В композиции от лица школьника читается рэп о расстреле одноклассников.

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